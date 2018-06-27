Рост выдачи кредитов в Казахстане отмечают аналитики

Новости 60 0

Алматы. 27 июня. КазТАГ – За январь-май 2018 года объем выданных в РК кредитов составил Т4,7 трлн, что на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Как считают в АФК, выдача кредитов показывает ускоренный рост, но имеет ограниченный эффект на совокупный ссудный портфель.

«За май ссудный портфель БВУ (банков второго уровня – КазТАГ) страны снизился по балансу на Т15,7 млрд (-0,1%) и составил Т13,4 трлн (-1,4%, или Т192,9 млрд, с начала года). Хотим отметить, что динамика выдачи новых кредитов в этом году является положительной: за январь-май 2018 года объем выданных в Казахстане кредитов составил Т4,7 трлн, что на 24% выше соответствующего периода прошлого года», — говорится в аналитическом обзоре АФК.

Вместе с тем в ассоциации считают, что очередное снижение Национальным банком РК (НБРК) 4 июня базовой ставки до 9% «может иметь лишь ограниченный положительный эффект на дальнейшую активизацию кредитования».

При этом в ассоциации обратили внимание на рост в мае неработающих кредитов (NPL) на 0,1%.

Министерство пленительного счастья Министерство пленительного счастья
2135

«Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за январь-май 2018 года увеличилась с 14,6% до 15,5% (+0,2% по итогам мая). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней снизились с 9,3% до 9,1% (+0,1% по итогам мая)», — отмечается в обзоре.

Что касается активов банков, то в АФК подсчитали, что в мае этот показатель снизился сразу на Т356,3 млрд против роста на Т94,9 млрд в апреле.

При этом также происходило снижение обязательств БВУ. По оценкам АФК, этот показатель в мае уменьшился сразу на Т379,1 млрд в сравнении с ростом на Т128,3 млрд в апреле.

«Уменьшение обязательств в основном обусловлено снижением депозитов юрлиц (-Т225,5 млрд) и погашением еврооблигаций ККБ (Т100 млрд), в то время как вклады физлиц показали более сдержанное снижение (-Т9,9 млрд). Таким образом, суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило Т687,9 млрд (-3,3%) — до Т20,4 трлн. Более половины указанного снижения (52%) приходится на уменьшение корпоративных депозитов», — подчеркивается в обзоре.

На фоне снижения активов и обязательств БВУ происходило увеличение собственного капитала. По подсчетам АФК, в мае этот показатель вырос на Т22,7 млрд.

«Вместе с тем с начала года собственный капитал банковского сектора страны показывает невыразительную позитивную динамику – плюс Т37,2 млрд тенге (+1,2%) до Т3,1 трлн», — указывается в обзоре.

Кроме того, в Ассоциации финансистов Казахстана обратили внимание на увеличение совокупной чистой прибыли банковского сектора. Согласно данным АФК, по итогам мая этот показатель увеличился на 16%, или на Т44,2 млрд, до Т328,1 млрд.

Похожие материалы:

  1. В платежных системах Казахстана наблюдается быстрый рост объемов транзакций
  2. В ОПЕК отмечают неопределенность прогноза по спросу на свою нефть
  3. «Длинное фондирование» казахстанских банков на Т3,5 трлн подтвердил глава Нацбанка
  4. Казахстанские аграрии пожаловались главе МСХ на бюрократию при получении кредитов
  5. Срок выдачи бумажных паспортов на автотранспорт продлен ЕЭК до 1 ноября 2019 г.

Новости партнеров

Загрузка...