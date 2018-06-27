Рост выдачи кредитов в Казахстане отмечают аналитики

Алматы. 27 июня. КазТАГ – За январь-май 2018 года объем выданных в РК кредитов составил Т4,7 трлн, что на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Как считают в АФК, выдача кредитов показывает ускоренный рост, но имеет ограниченный эффект на совокупный ссудный портфель.

«За май ссудный портфель БВУ (банков второго уровня – КазТАГ) страны снизился по балансу на Т15,7 млрд (-0,1%) и составил Т13,4 трлн (-1,4%, или Т192,9 млрд, с начала года). Хотим отметить, что динамика выдачи новых кредитов в этом году является положительной: за январь-май 2018 года объем выданных в Казахстане кредитов составил Т4,7 трлн, что на 24% выше соответствующего периода прошлого года», — говорится в аналитическом обзоре АФК.

Вместе с тем в ассоциации считают, что очередное снижение Национальным банком РК (НБРК) 4 июня базовой ставки до 9% «может иметь лишь ограниченный положительный эффект на дальнейшую активизацию кредитования».

При этом в ассоциации обратили внимание на рост в мае неработающих кредитов (NPL) на 0,1%.

«Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за январь-май 2018 года увеличилась с 14,6% до 15,5% (+0,2% по итогам мая). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней снизились с 9,3% до 9,1% (+0,1% по итогам мая)», — отмечается в обзоре.

Что касается активов банков, то в АФК подсчитали, что в мае этот показатель снизился сразу на Т356,3 млрд против роста на Т94,9 млрд в апреле.

При этом также происходило снижение обязательств БВУ. По оценкам АФК, этот показатель в мае уменьшился сразу на Т379,1 млрд в сравнении с ростом на Т128,3 млрд в апреле.

«Уменьшение обязательств в основном обусловлено снижением депозитов юрлиц (-Т225,5 млрд) и погашением еврооблигаций ККБ (Т100 млрд), в то время как вклады физлиц показали более сдержанное снижение (-Т9,9 млрд). Таким образом, суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило Т687,9 млрд (-3,3%) — до Т20,4 трлн. Более половины указанного снижения (52%) приходится на уменьшение корпоративных депозитов», — подчеркивается в обзоре.

На фоне снижения активов и обязательств БВУ происходило увеличение собственного капитала. По подсчетам АФК, в мае этот показатель вырос на Т22,7 млрд.

«Вместе с тем с начала года собственный капитал банковского сектора страны показывает невыразительную позитивную динамику – плюс Т37,2 млрд тенге (+1,2%) до Т3,1 трлн», — указывается в обзоре.

Кроме того, в Ассоциации финансистов Казахстана обратили внимание на увеличение совокупной чистой прибыли банковского сектора. Согласно данным АФК, по итогам мая этот показатель увеличился на 16%, или на Т44,2 млрд, до Т328,1 млрд.