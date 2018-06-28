Алматы. 28 июня. КазТАГ – 500 музыкантов устроят флешмоб на праздновании Дня домбры в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«На улице Жібек жолы в 12.00 (1 июля – КазТАГ) будет организован флешмоб домбристов из 500 человек, которые сыграют кюи «Балбырауын» и «Адай» Курмангазы, «Ата толғауы» Нургисы Тлендиева и другие. Кроме того, здесь же пройдет концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы» и исполнителей традиционной музыки под открытым небом», — сообщили в акимате в четверг.

В акимате уточнили, что праздничные мероприятия в воскресенье стартуют в 11.00 и продлятся до 22.00. Они будут проходить на улицах Панфилова, Жібек жолы и в музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа.

«Для всех жителей и гостей мегаполиса будут организованы мастер-классы по изготовлению и обучению игры на домбре, ярмарка национально-прикладного искусства, фотовыставка исполнителей традиционной музыки, конкурсы по игре на домбре, музыкальные викторины и концерты домбристов кюевых произведений. Самых маленьких гостей ждут специальные развлечения», — говорится в сообщении.

Кроме того, на ул. Панфилова пройдет фотовыставка знаменитых исполнителей традиционной музыки на домбре.

«Завершится празднование торжественной церемонией зажжения декоративной подсветки здания музея народных музыкальных инструментов им. Ыхласа», — добавили в акимате.

Напомним, 13 июня Н. Назарбаев подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры. Этот день учрежден «в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».