Коалиция США признала гибель в результате ее атак 939 мирных жителей Сирии и Ирака

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Алматы. 28 июня. КазТАГ – Коалиция США признала гибель в результате ее атак 939 мирных жителей Сирии и Ирака, сообщает ТАСС.

«В результате ударов возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией ИГ (ДАИШ – КазТАГ) в Сирии и Ираке с 2014 года погибли по меньшей мере 939 мирных жителей», — говорится в отчете коалиции в четверг.

Отмечается, что по состоянию на конец мая количество погибших оценивалось в 892 человека. В том же месяце на рассмотрении коалиции находились 321 сообщение о жертвах среди мирного населения.

«Подтвердились 5 сообщений, в которых шла речь о 62 погибших. Информация о 266 инцидентах не подтвердилась. Сейчас штаб международной группы войск проверяет еще 314 сообщений», — сказано в отчете.

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