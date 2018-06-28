Счетный комитет выявил нарушения в работе ревизионной комиссии Астаны

Астана. 28 июня. КазТАГ — Счетный комитет РК по контролю за исполнением республиканского бюджета выявил нарушения в работе ревизионной комиссии Астаны, сообщила пресс-служба комитета.

«Подведены итоги государственного аудита по соблюдению требований стандартов государственного аудита и финансового контроля ревизионной комиссией по Астане. (…) Счетным комитетом в деятельности ревизионной комиссии выявлен ряд нарушений и недостатков», — говорится в сообщении по итогам заседания комитета в четверг.

«Установлены факты несоблюдения на всех этапах проведения аудиторских мероприятий требований стандартов государственного аудита и финансового контроля и правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля (правила ГАФК). В частности, отмечено несоответствие информации о результатах предварительного изучения объектов государственного аудита установленной форме, отсутствие в перечнях объектов государственного аудита, в плане и программе аудита данных об объеме охваченных активов», — перечисляется в информации.

В отдельных аудиторских отчетах не обеспечена полнота раскрытия вопросов, отсутствуют сведения о проведении контрольного обмера и осмотра для подтверждения достоверности на предмет фактического выполнения услуг, работ, поставки товаров. Ряд аудиторских отчетов не соответствуют установленной форме, указали в счетном комитете.

«Членами ревизионной комиссии надлежащий мониторинг исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений не обеспечивается, при наличии соответствующего сертификата государственный аудит не проводится», — подчеркнули в комитете.

Кроме того, отмечено, что в нарушение закона «О государственном аудите и финансовом контроле» в 2016-2017 годах ревизионной комиссией экспертно-аналитические мероприятия не осуществлялись.

Столичной ревкомиссии рекомендовано устранить все нарушения а также рассмотреть ответственность «должностных лиц, допустивших несоблюдение требований стандартов государственного аудита и финансового контроля и правил ГАФК».

Кроме того, рекомендовано принять меры по повышению квалификации государственных аудиторов и повышению качества проводимых аудиторских мероприятий.