Подозреваемая в гибели внука Сулейменова является дочерью главы ДВД Кызылординской области

Астана. 28 июня. КазТАГ – Баубек Коныров. Предполагаемая виновница ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова – Искандер Сулейменов, является дочерью главы ДВД Кызылординской области Кайрата Мухитова, сообщил заместитель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов.

«Подтверждаю, что водитель (Малика – КазТАГ) Мухитова, ее отец является сотрудником внутренних дел, служит в должности начальника ДВД Кызылординской области, полковник полиции К. Мухитов», — сообщил С. Адилов на брифинге в четверг.

По его словам, в день, когда произошло ДТП, полиция признала водителя авто Мухитову подозреваемой и о каком-либо вмешательстве со стороны речи не идет.

«С участием защитника ее допросили. Со стороны ее отца, родственников и иных лиц могу уверенно заверить, что препятствий и вмешательств нет. Мы обеспечим всесторонность, полноту и объективность исследования всех обстоятельств дела… Т600 205 внесена сумма залога. Ходатайство о залоге было поддержано прокуратурой района, в последующем решением суда мера пресечения в виде залога была оформлена в виде постановления», — пояснил замначальника ДВД.

Он добавил, что данное преступление предусмотрено ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), относится к категории неосторожных преступлений и предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

«В данном случае со стороны водителя Мухитовой имеет место маневр поворота налево, в нарушении пункта 13 правил дорожного движения. То есть был поворот на ул. Керей и Жанибек хана налево. В данном случае уступить дорогу мотоциклу, которым управлял пострадавший И. Сулейменов, она была обязана. Нарушений скоростного режима со стороны водителя мотоцикла у нас не было», — подчеркнул С. Адилов.

В целом, согласно озвученной информации, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия, и все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием.

«В отношении виновного водителя мы провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ. О том, что виновный водитель не находилась в состоянии опьянения, приобщены к материалам дела», — отметил С. Адилов.

Ранее пресс-служба ДВД информировала, что в Астане начато расследование по факту ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук О. Сулейменова.

В полиции уточнили, что назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу.

Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ. Сообщается также, что в отношении 29-летней жительницы Астаны – водителя автомашины марки Hyundai проводятся следственные действия.

Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.