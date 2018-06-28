Госкорпорации хотят позволить выдавать монополистам и нацкомпаниям в РК техусловия на подключение к сетям

Астана. 28 июня. КазТАГ – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» хотят позволить выдавать монополистам и национальным компаниям в Казахстане технические условия на подключение к сетям, сообщается в проекте постановления «О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года №39 «О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«П. 2 (постановления – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «2. Основным предметом деятельности общества определить оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством РК, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения», — говорится в представленном в четверг документе.

В действующей редакции п. 2 гласит: «Основным предметом деятельности общества определить оказание государственных услуг в соответствии с законодательством РК, организацию работы по приему заявлений и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечение оказания государственных услуг в электронной форме».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 12 июля.

Напомним, 26 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что министерство юстиции РК намерено передать НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» функцию по регистрации прав на недвижимость. Кроме того, ожидается, что территориальные органы юстиции перестанут оказывать методическое руководство по вопросам регистрации прав на недвижимость. Вместе с тем, минюсту намерены передать функции по регистрации залога движимого имущества, государственного технического обследования недвижимого имущества и ведения реестра залога движимого имущества.