Назарбаев подчеркнул эффективность роботизированных хирургических систем в медицине

Астана. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках своего рабочего визита Усть-Каменогорска посетил Центр роботизированной хирургии КГП «Усть-Каменогорская городская больница №1», сообщает пресс-служба главы государства.

«Н.Назарбаев ознакомился с деятельностью Центра роботизированной хирургии, созданного на базе коммунального государственного предприятия «Усть-Каменогорская городская больница №1». В ходе посещения президент Казахстана был проинформирован о работе и дальнейших перспективах развития современного операционно-цифрового комплекса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Кроме того, в режиме телемоста глава государства побеседовал с коллективами инсультных центров Аягузского и Зырьяновского районов области.

Президент Казахстана отметил результаты проводимой государством работы по строительству медицинских центров в отдаленных населенных пунктах.

Н.Назарбаев также акцентировал внимание на важности повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения детской и материнской смертности.

«С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане в каждой области были построены медицинские центры, где проводятся операции на сердце. К настоящему времени нам удалось сократить показатели смертности», — сказал глава государства.

Вместе с тем он указал на необходимость профилактики различных заболеваний путем пропаганды здорового образа жизни.

«Всего 10-15% нашего здоровья зависит от врачей и медицины. Остальное — от нашего образа жизни. Необходимо объяснять, что здоровье будущего ребенка зависит от здоровья матери», — отметил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул эффективность роботизированных хирургических систем в сфере здравоохранения.

Н.Назарбаев также указал на необходимость обеспечения качественной подготовки медицинских кадров.

В завершение президент Казахстана пожелал сотрудникам и пациентам Центра успехов и крепкого здоровья.