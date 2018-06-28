Сотрудник акимата ВКО украл государственный бензин почти на Т15 млн

Усть-Каменогорск. 28 июня. КазТАГ – К 5 годам лишения свободы приговорили сотрудника акимата Восточно-Казахстанской области, похитившего государственный бензин почти на Т15 млн, сообщили в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска.

«Начальник гаража управления делами акима ВКО был обвинен в совершении тяжкого преступления. В течение года он обманным путем забирал государственный бензин. Начальник гаража давал указания диспетчеру выдать ему талоны на топливо марок АИ-93 и АИ-95, предназначенное для командировок. Диспетчер выдавала ему талоны на бензин в различных объемах», — сообщили в пресс-службе суда в четверг.

По материалам дела, за год было украдено 106 тыс. 490 литров ГСМ на сумму Т14, 877 млн. Чтобы скрыть хищение, мошенник перестал выходить на работу, в связи с чем его трудовой договор был расторгнут.

«Суд признал обвиняемого виновным в совершении мошеннических действий и, с учетом того, что им совершено тяжкое преступление, а причиненный материальный ущерб не возмещен, ему было назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также он не сможет занимать руководящие должности в местных исполнительных органах в течение 10 лет, и ему предстоит возместить нанесенный казне материальный ущерб», — добавили в пресс-службе суда.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.