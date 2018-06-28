Климатическую катастрофу в России предсказали норвежские ученые

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Большая Евразия – какая она? Большая Евразия – какая она?
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Алматы. 28 июня. КазТАГ — Климатическую катастрофу в России предсказали норвежские ученые, пишут «Известия».

«Ученые предсказали климатическую катастрофу в России. Быстрое изменение климата в северной части Баренцева моря скажется на экосистеме региона», — рассказали норвежские ученые журналу Natural Climate Change.

Как отмечается, Арктическая зона отступает в Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал ее пресной холодной водой.

«Исследователи пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря», — резюмируется в сообщении.

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