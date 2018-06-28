Т50 млрд вложили в строительство цементного завода в Алматинской области

Талдыкорган. 28 июня. КазТАГ – Т50 млрд инвестировали в строительство нового цементного завода в Алматинской области, передает корреспондент КазТАГ.

Завод строится в Кербулакском районе. Проект реализуется совместным казахстанско-сингапурским предприятием ТОО «Alacem».

Как сообщил руководитель проекта Станислав Щербаков, мощность предприятии составит 1,2 млн тонн цемента в год.

«В мае мы начали строительство нашего завода и планируем завершить в июле следующего года. Проектная мощность завода составит 1,2 млн тонн цемента в год. Объем инвестиций составит около 50 млрд тенге. При реализации проекта будут применены передовые технологии и оборудование, соответствующие лучшим мировым стандартам, которое включает в себя системы повышенной фильтрации выбросов и пылеулавливающих устройств — в среднем на каждый цех по 8 агрегатов из 53 предусмотренных», — сказал С.Щербаков.

По его словам, продукция завода позволит закрыть потребности Алматинской области, а качество цемента будет удовлетворять требованиям при строительстве крупных инфраструктурных проектов, объектов гражданского и промышленного назначения.

«Кроме того, после завершения строительства наше предприятие по выпуску цемента станет градообразующим, на котором, включая сеть по реализации, будет создано 387 новых рабочих мест для населения, а планируемые налоговые выплаты составят не менее 2 млрд тенге в год», — добавил С.Щербаков.