Конституционный совет признал соответствующим Конституции закон о наделении Назарбаева правом пожизненно возглавлять совбез РК

Астана. 28 июня. КазТАГ — Конституционный совет (КС) Казахстана признал соответствующим Конституции закон о наделении главы государства Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совет безопасности РК, сообщила пресс-служба КС.

«Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента РК на предмет соответствия Конституции республики законов «О Совете безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности Совета безопасности РК», признал их соответствующими Конституции республики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС в четверг.

Полный текст нормативного постановления будет опубликован в официальных печатных изданиях.