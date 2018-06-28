Конституционный совет признал соответствующим Конституции закон о наделении Назарбаева правом пожизненно возглавлять совбез РК

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Астана. 28 июня. КазТАГ — Конституционный совет (КС) Казахстана признал соответствующим Конституции закон о наделении главы государства Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совет безопасности РК, сообщила пресс-служба КС.

«Конституционный совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение президента РК на предмет соответствия Конституции республики законов «О Совете безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности Совета безопасности РК», признал их соответствующими Конституции республики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС в четверг.

Полный текст нормативного постановления будет опубликован в официальных печатных изданиях.

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