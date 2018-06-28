Правительство РК намерено утвердить соглашение об информвзаимодействии стран СНГ по транспортной безопасности

Астана. 28 июня. КазТАГ – Правительство Казахстана намерено утвердить соглашение об информационном взаимодействии стран СНГ по транспортной безопасности, сообщается в проекте постановления кабмина «Об утверждении соглашения об информационном взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств в области обеспечения транспортной безопасности».

«Утвердить прилагаемое соглашение об информационном взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств в области обеспечения транспортной безопасности, совершенное в Минске 30 мая 2014 года», — говорится в представленном в четверг документе.

Документ был подписан главами правительств стран СНГ в столице Беларуси в целях гармонизации подходов к выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения транспортной безопасности, а также для информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах при осуществлении международных перевозок по территориям государств-участников соглашения. Стороны определяют информационное взаимодействие по предмету соглашения в качестве базовой составляющей устойчивого международного транзитного сообщения и создания взаимовыгодных условий для беспрепятственной перевозки пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа по своим территориям.

«В рамках реализации настоящего соглашения стороны организуют информационное взаимодействие по следующим направлениям: определение угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; обучение и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; осуществление государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности; информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспортной безопасности; формирование согласованной позиции по вопросам защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства в рамках участия государств-участников настоящего соглашения в деятельности международных организаций», — говорится в международном документе.

Как пояснили разработчики проекта постановления правительства РК, документ уже согласован с заинтересованными государственными органами Казахстана.

«Принятие настоящего проекта постановления позволит создать благоприятные условия для транспортной безопасности и развития участков международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ», — уточнил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 12 июля.