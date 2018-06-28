Астана. 28 июня. КазТАГ — Казахстанские стартапы попали в топ-100 лучших стартапов Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК.

«Группа казахстанских стартапов попала в топ-100 лучших стартапов Юго-Восточной Азии и выступит перед венчурными инвесторами на крупнейшей технологической площадке Echelon Asia Summit 28-29 июня в Сингапуре», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что казахстанские проекты были выбраны сингапурскими инвесторами в рамках программы Smart Zholy, организованной при поддержке международного технопарка IT-стартапов Astana Hub и Фонда первого президента РК – Елбасы.

«6 отечественных IT-стартапов представят Казахстан на площадке Echelon Asia Summit: персональный Wi-Fi роутер Nommi; многопользовательская кроссплатформенная онлайн-игра Game of Drones: игроки с разных концов света могут соревноваться в управлении как наземными, так и воздушными дронами; первый мобильный рынок автозапчастей в Казахстане KazMotors; компания, которая разрабатывает продукты на основе искусственного интеллекта – AILabs; портал возможностей для молодежи в сфере образования, трудоустройства и предпринимательской деятельности – Neupusti; онлайн-проверка и оплата штрафов OKauto», — перечисляется в сообщении.

Как уточняется, проекты Game of Drones, AILabs и KazMotors являются выпускниками первой программы акселерации международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

«В рамках поездки в Сингапур казахстанские команды встретятся с представителями более 20 венчурных фондов Юго-Восточной Азии, в числе которых имеются 500 Startups (США) и Golden Gate Ventures (Сингапур)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, запланировано посещение офисов международных IT-компаний Facebook и Google, а также Национального университета Сингапура. В рамках визита казахстанская делегация получит консультации по развитию стартап-экосистемы в стране и ознакомится с методом ведения IT-предпринимательства.

«Echelon Asia Summit – это крупнейшее мероприятие в Азии в области стартапов, технологий и инноваций. На саммите примут участие более чем 5 тыс. гостей, 400 инвесторов и 100 лучших стартап-команд из 30 стран мира», — указано в сообщении.

Также сообщается, что в рамках события будет организован специальный форум для руководителей государственных агентств по развитию инноваций азиатских стран, где будет презентован международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

«Участие в Echelon Asia Summit предоставит отечественным проектам возможность масштабирования на рынке Юго-Восточной Азии и привлечения инвестиций в Казахстан», — резюмируется в сообщении.