Астана. 28 июня. КазТАГ — Омбудсмены Казахстана и Испании договорились о дальнейшем расширении правозащитного сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

«По приглашению Народного защитника (омбудсмен) Королевства Испании в рамках совместной программы совета Европы и Европейского союза «Поддержка в улучшении качества и эффективности системы правосудия» уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров совершил рабочую поездку в Испанию с целью обмена опытом и ознакомления с деятельностью ее национального правозащитного учреждения. (…) По итогам двухдневной работы была достигнута договоренность о дальнейшем расширении правозащитного сотрудничества», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, что правозащитники двух стран провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам в сфере прав человека, перспективе взаимодействия в двустороннем формате, а также в рамках международных организаций и реализации совместных проектов.

«В ходе визита состоялась встреча с первым вице-спикером сената парламента Испании Педро Сансом, который был проинформирован об осуществляемых в Казахстане по инициативе лидера нации – президента Нурсултана Назарбаева масштабных преобразованиях, в том числе конституционной реформе и духовной модернизации общества», — отмечается в сообщении.

В свою очередь испанский парламентарий, высоко оценивая уровень и содержание отношений между двумя странами, отметил важность укрепления национальных правозащитных механизмов и сотрудничества в данной сфере.

«Одним из пунктов программы пребывания было ознакомление с деятельностью национального превентивного механизма против пыток Испании, опыт которой общепризнан в международном масштабе. Практическая реализация данного механизма была презентована во время мониторингового посещения комиссариата полиции в Мадриде», — резюмируется в сообщении.