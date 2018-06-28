США ожидают, что КНДР уже в ближайшее время начнет процесс денуклеаризации

Алматы. 28 июня. КазТАГ — Американское правительство рассчитывает, что КНДР уже в ближайшее время начнет выполнение взятых на себя обязательств, предусматривающих свертывание ядерных программ Пхеньяна, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Думаю, северяне понимают, что мы серьезно настроены на обеспечение того, что они водрузили на стол переговоров, того, что мы пообещали выполнить», — цитирует ТАСС М. Помпео, выступившего на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Конгресса США.

«Президент (США Дональд Трамп) взял на себя обязательство, касающееся (приостановки) совместных (с Республикой Корея военных) учений высокого уровня. Мы теперь поставили на паузу проведение одних из двух крупных ежегодных учений (с Южной Кореей) – Ulchi Freedom Guardian. Мы выполняем свои обязательства. Наше ожидание заключается в том, что северяне тоже начнут это делать сравнительно быстро», — подчеркнул М. Помпео, не уточняя временные рамки возможных шагов Пхеньяна.

При этом сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) сказал госсекретарю США, что «если на этот раз дипломатические усилия не увенчаются успехом, то мирные варианты начнут заканчиваться. Вы согласны?»

«Да, сенатор», — ответил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Он также утверждал, что присутствие войск США в Южной Корее является стабилизирующим фактором для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее М. Помпео заявлял, что надеется на денуклеаризацию Корейского полуострова до завершения первого президентского срока президента США Д. Трампа. Следующие выборы главы государства в США состоятся в 2020 году.

Напомним, по итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Д. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Д. Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.