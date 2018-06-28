Парламент РК ратифицировал соглашение о создании в РК Бюро по связям и партнерству с ФАО

Астана. 28 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон РК «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в РК Бюро по связям и партнерству ФАО».

«Указанным соглашением обозначены 5 приоритетных направлений для дальнейшего развития партнерской программы Казахстан-ФАО», — говорится в заключение профильного комитета сената в четверг.

В частности, это безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистых продуктов.

«Также это ветеринария и животноводство, управление пастбищами и фитосанитарией; устойчивое управление природными ресурсами (управление водными, земельными и лесными ресурсами); рыболовство и аквакультура; информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора данных и их анализа», — перечислены направления партнерства.

Как отмечается, соглашение между Казахстаном и ФАО подписано в Астане 23 мая 2015 года – во исполнение решения 140 четвертой сессии совета ФАО, ориентированного на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области сельского хозяйства в РК.