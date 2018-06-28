Алматы. 28 июня. КазТАГ — Полеты к Луне могут состояться на пилотируемых «Союзах» еще до появления космического корабля «Федерация», сообщает ТАСС.

«Пилотируемые полеты к Луне могут быть осуществлены на кораблях «Союз» еще до завершения разработки «Федерации». Изначально корабль «Союз» создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — сказал в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на конференции в Москве.

В то же время исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, что пуски «Федерации» могут быть осуществлены на ракете-носителе «Ангара» или с помощью сверхтяжелой ракеты.

Перспективный пилотируемый корабль «Федерация» придет на замену «Союзам МС», он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Ранее сообщалось, что для выведения «Федерации» на орбиту планируется использовать ракеты «Ангара-А5В» и «Ангара-А5П», но затем было решено использовать разрабатываемые носители среднего класса «Союз-5».

Численность экипажа «Федерации» составит до 4-х человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.