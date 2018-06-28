Снижение депозитов и рост кредитования в мае 2018 г. констатируют в Нацбанке РК

Алматы. 28 июня. КазТАГ — Депозиты резидентов в депозитных организациях за май продемонстрировали снижение на 0,9%, тогда как кредитование банками экономики увеличилось всего на 0,1%, следует из сообщения Национального банка РК (НБРК).

«Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2018 года составил Т16 896,3 млрд (снижение за месяц на 0,9%). Депозиты юридических лиц сократились на 1,7% до Т8 755,2 млрд, депозиты физических лиц – на 0,1% до Т8 141,1 млрд», — указывается в информации финрегулятора, распространенной в четверг

При этом отмечается, что уровень долларизации депозитной базы на конец мая составил 44,4% против 45% в апреле 2018 года.

«Объем депозитов в национальной валюте за месяц вырос на 0,2% до Т9 397,7 млрд, в иностранной валюте сократился на 2,3% до Т7 498,5 млрд», — уточняется в сообщении.

По информации НБРК, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц за указанный период составила 7,3% против 8% в декабре 2017-го, по депозитам физических лиц – 11,4% против 11,7%, соответственно.

В то же время объем кредитования банками экономики на конец мая, согласно данным Нацбанка, составил Т12 715,4 млрд, увеличившись за месяц на 0,1%.

«Объем кредитов юридических лиц уменьшился на 0,9% до Т7 971,2 млрд, физических лиц увеличился на 1,9% до Т4 774,2 млрд», — указывается в информации финрегулятора.

При этом подчеркивается, что объем кредитов в национальной валюте увеличился за май на 0,9% до Т9 571,9 млрд, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,2%, тогда как физическим лицам увеличились на 2,2%.

Между тем объем кредитов в иностранной валюте, по данным Нацбанка, уменьшился на 2,2% до Т3 143,5 млрд, в том числе кредиты юридическим и физическим лицам уменьшились на 2,1% и на 3,4%, соответственно.

Удельный вес кредитов в тенге на конец мая, согласно информации НБРК, составил 75,3% против 74,7% в апреле.

«В мае 2018 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,5% (в декабре 2017 года – 13,2%), физическим лицам – 19,3% (19,2%)», — заключается в сообщении Нацбанка.