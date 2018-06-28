«У меня большие сомнения, что Нурсултан Назарбаев уйдет с поста раньше времени. Думаю, что он будет руководить Казахстаном пожизненно»

Сетевые СМИ об оговорке Токаева

Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан-2018: транзит в прямом эфире» — 20 июня спикер казахстанского Сената Касым-Жомарт Токаев сделал, вне всякого сомнения, одно из самых сенсационных заявлений в политической истории страны. «Говоря откровенно, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме президента Назарбаева», — заявил Токаев в интервью программе Hardtalk на Би-би-си.

Впервые чиновник столь высокого уровня и колоссального аппаратного опыта, входящий в ближний круг Назарбаева публично допустил возможность неучастия Елбасы в предстоящей электоральной кампании. По местным меркам это могло бы означать старт нового политического цикла, где будет сформирована новая властная конфигурация, в которой появится второй президент РК, с иными полномочиями и функциями. Такие заявления, как правило, имеют высокий уровень личного согласования с Первым. Не важно, был ли это тест на общественную реакцию или же реальный «заход» на транзитную площадку.

Казахстанский политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ прокомментировал сложившуюся ситуацию, сделав акцент на наличии в ближайшем окружении казахстанского лидера разных точек зрения на транзитный формат: «В ближайшем окружении Нурсултана Назарбаева вполне есть люди, которые хотят, чтобы он занимал президентский пост пожизненно. Но есть и другая группа высокопоставленных персон, заинтересованных в том, чтобы 01 оставил пост президента и передал его кому-то из них или другой приемлемой фигуре при своей жизни. В таком случае они рассчитывают на предсказуемый и спокойный транзит власти с сохранением правил игры и своего статус-кво в обозримом будущем. У тех и других своя правда. Просто одни хотят ПРОДЛИТЬ текущую ситуацию, а другие — СОХРАНИТЬ ее, независимо от персоны следующего президента. Нейтральную позицию между этими двумя группами в текущей ситуации трудно себе представить».

Асель ИХСАНОВА – «Вопрос-2020» — Размеренность приближающегося политического межсезонья нарушил вопрос об участии Нурсултана НАЗАРБАЕВА в следующих президентских выборах. Застрельщиком выступил спикер сената Касым-Жомарт ТОКАЕВ, в интервью каналу BBC, выразивший сомнение в том, что Нурсултан Назарбаев будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Этот тезис был дезавуирован сначала министром информации и коммуникаций Дауреном АБАЕВЫМ, а затем самим Токаевым. Но, как говорится, вопросы остались, главный из которых – что это было?

Айдос САРЫМ — Мне кажется, это интенции, обращенные к внешнему потребителю, которые мало относятся к внутренней повестке дня. То если, тоже самое Касым-Жомарт Токаев скажет со страниц «Казахстанской Правды» и «Егемен Қазақстан», я буду считать, что это тезисы интенция обращенная к внутреннему потребителю, которые означают уже некую повестку дня. Пока это достаточно дипломатичное, достаточно учитывающее общую зарубежную обеспокоенность – слова. Их цель немного усложнить стереотип восприятия казахстанского транзита. Потому что любой зарубежный дипломат первое что у нас спрашивает, это кто будет следующий президент, как будут проходить выборы. И вот был ни к чему не обязывающий достаточно дипломатичный ответ.

Максим КАЗНАЧЕЕВ — Решение баллотироваться в президенты в 2020 году, будет принимать сам президент. Я думаю, что согласовывать это со своим окружением еще рано. И решения будут приниматься примерно через год. Поэтому мнение Токаева это все-таки не государственная позиция, а частное мнение. Вопрос о выдвижении Нурсултана Назарбаева на президентский пост будет решатся самим главой государства и позднее. Говорить об этом я думаю еще рано, так как до избирательной компании еще почти полтора года и за это время может многое измениться. К сожалению я думаю, это была просто попытка прозондировать общественное мнение на предмет участия либо не участия президента в следующих выборах. Сейчас просто пытаются оценить последствия от возможного отказа президента от выборов.

Досым САТПАЕВ – «В Казахстане уже готова политическая инфраструктура для транзита власти» — В элите Казахстана давно уже сложилось неписаное правило, когда вопрос о транзите власти может комментировать только сам глава государства. Исключение составляли лишь заявления некоторых представителей его окружения, когда они в спешке торопились отказаться от роли потенциальных «преемников», которым им приписывали эксперты. Поэтому заявление спикера сената парламента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА об участии или неучастии президента в президентских выборах 2020 года – это те же размышления вслух со стороны президента, но устами спикера. Другой вопрос, была ли эта оговорка спикера сената случайной и не мог ли он во время интервью проговориться раньше времени по поводу одного из обсуждаемых в президентском окружении рабочих проектов подготовки к 2020 году или даже к досрочным выборам? Или же это было сделано целенаправленно? В любом случае, как опытный чиновник, спикер верхней палаты вряд ли рискнул бы на импровизацию, не зная, откуда дует ветер. Запущен еще один информационный шар, чтобы проверить реакцию общественности, экспертных кругов, внешнеполитических игроков.

Также в Акорде будут наблюдать за реакцией внутри элиты. Своеобразный «метод Ивана Грозного», который постоянными слухами о своем скором уходе зондировал мнение среди бояр: кто как будет реагировать и кого еще нужно «дочистить»? Не секрет, что разные внутриэлитные группы по-разному видят транзит. Кого-то устраивает узбекский сценарий, когда глава государства сидит на президентском посту до гроба. Лишь бы растянуть status quo. Другие считают, что надо запускать механизм, пока ситуация под контролем. Хотя до 2020 года ещё есть время, и всё могут переиграть в зависимости от изменившейся конъюнктуры.

Но политическая инфраструктура в Казахстане практически готова к транзиту. И выстраивать эту инфраструктуру начали ещё с 2010 года.

«Оговорка по Токаеву: что имел в виду спикер сената, говоря о выборах-2020?» — Еркин ИРГАЛИЕВ, исполнительный директор Западного регионального филиала Научно-образовательного фонда «Аспандау» – Понятно, что месседж Токаева о «президентских выборах с другими кандидатами» направлен прежде всего на внешнюю аудиторию. Но для уточнения адресата и целей сообщения зададимся несколькими вопросами: почему именно Токаев, зачем выбрана именно BBC, и именно сегодня?

Как видим, в данном случае ньюсмейкером выступает не только второе по формальному статусу официальное лицо, но и дипломат. Который, с оговорками на личное мнение, доносит до западных кругов посыл о сроках и формате смены власти в Казахстане. Формат BBC выбран по причине того, что именно Британия сейчас находится на острие атаки на активы и планы части российских элит. Естественно, казахстанские власти видят в этой атаке и угрозы, но и возможности существенно модифицировать в свою пользу внешнее окружение и основные направления дипломатии. Так сказать, переориентировать вектора «многовекторной политики».

Теперь о самом транзите и «посттранзите». Я думаю, что парламентско-президентская модель, которая вероятно была приоритетной до недавнего времени, теперь будет претерпевать какие-то переделки. Возможен кардинальный пересмотр концепции и сроков транзита в Казахстане, в связи с внезапными проблемами в механизме передачи власти в Кыргызстане и Армении.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — «Транзит – «идея фикс» нашего общества?» — Говоря о пресловутом транзите власти в Казахстане необходимо четко понимать, что каких-либо кардинальных изменений в ближайшие два года в общественно-политической ситуации в стране не предвидится. Мы находимся в преддверии реализации иранской модели разделении верховной власти, в которой наряду с президентской вертикалью существует, даже более влиятельная политическая фигура в лице Верховного аятоллы. У нас эта модель будет носить, естественно, светский характер.

Выступление ТОКАЕВА в несвойственной ему уже давно, с периода киндер-сюрпризов, роли «головы говорящей» на внутриполитические темы, свидетельствует о многом. В первую очередь, если не вдаваться в подробности, а ограничиться наиболее существенным аспектом, о том, кто имеет наибольшие шансы стать транзитным президентом. И в случае с Касым-Жомартом Токаевым это было бы объяснимо, понятно, логично и оправданно, в первую очередь в глазах большинства казахстанской общественности.

Главной задачей второго президента, в роли которого должен в недалеком будущем выступить спикер верхней палаты парламента, будет являться совместная с Елбасы работа по созданию условий для прихода к власти настоящего преемника Нурсултана Назарбаева, что случиться в 2020 году, согласно уже имеющимся конституционным срокам проведения очередных президентских выборов.

«О чём умолчал Токаев» — Данияр АШИМБАЕВ — Во-первых, сколько бы мы ни спорили о потенциальных преемниках главы государства, де-юре “дублером” президента является спикер сената. И Нурсултан НАЗАРБАЕВ всегда достаточно щепетильно подбирал на эту должность людей, которые бы могли возглавить страну, но не “ускорять” этот процесс. Токаев пост спикера сената занимал дважды. Сколько бы мы ни гадали, кого президент видит своим преемником, технически им является именно он — спикер сената.

Во-вторых. Все понимают, что на выборах 2020 года президент будет баллотироваться. Разговоры о досрочном уходе Назарбаева идут еще с 1990 года — уже считайте 28 лет, но тем не менее он до сих пор возглавляет Казахстан. Все разговоры о том, что руководство страны может куда-то “уйти”, — политический миф.

Если помните, в 2000 году был принят закон о первом президенте, и сразу же пошли разговоры о возможном транзите власти. С тех пор минуло 18 лет. Сейчас принимают закон о Совете безопасности, который тоже трактуется как вариант транзита… Но у меня большие сомнения, что Нурсултан Назарбаев уйдет с поста раньше времени. Думаю, что он будет руководить Казахстаном пожизненно.

Исходя из этого, заявление Токаева может содержать только три смысла. Смысл первый: возможно, он предположил, что президент, отказавшись от выборов в 2020 году, уступит свое место более молодым политикам, в числе которых и сам Токаев. Ведь Касым-Жомарт Кемелевич — многолетний глава МИД, бывший премьер-министр, экс-госсекретарь. Довелось ему побывать даже заместителем Генерального секретаря ООН. Если на то пошло, то Токаев — один из самых высокопоставленных казахов в истории человечества. Так что с этой точки зрения он вполне готов к президентству. Другое дело, что многие не видят его в этом амплуа.

Смысл второй: это очередной вброс (как уже бывало в новейшей истории Казахстана), чтобы проверить на вшивость ближайшее окружение Елбасы. Это старая политическая игра, в которую Акорда часто играет: заявить, что президент “не будет баллотироваться” или “готов уйти”, и посмотреть, кто и как отреагирует. За прошедшие годы бывало такое, что у некоторых сдавали нервы и они начинали играть на опережение. В итоге их судьба была достаточно печальной…

Третий смысл. Токаев с подачи Акорды делает этот вброс, чтобы получить отклики со стороны населения и элиты: “не хотим, чтобы Нурсултан Абишевич уходил”. Тем более, такие отклики уже последовали со стороны двух министров — информации и культуры. Не исключено, что сначала будет раскачиваться эта тема, потом подключится голос общественности, который станет требовать, чтобы президент остался на следующий срок — и в стране пройдут очередные досрочные выборы, чтобы еще раз подтвердить доверие электората…

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.