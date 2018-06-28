Стипендия «Болашак» присуждена 76 казахстанцам

Астана. 28 июня. КазТАГ — В Астане состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Решением комиссии стипендия присуждена 76 претендентам, которые будут обучаться в магистратуре, докторантуре и проходить стажировку в лучших вузах мира», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также в рамках заседания комиссии была заслушана информация министерства образования и науки РК о реализации международной стипендии «Болашак», а также рассмотрен ряд других вопросов.

Открывая заседание, госсекретарь РК подчеркнула, что Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» одним из приоритетных направлений обозначил развитие человеческого капитала.

«Дальнейшее развитие Казахстана будет проходить под воздействием новых глобальных трендов цифровой эпохи, которые требуют принципиально иной организации мышления, способности быстро учиться и меняться. Для этого нам нужно адаптировать в первую очередь сферу образования под потребности новой инновационной индустриализации», — отметила Г. Абдыкаликова.

По итогам заседания Г. Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».

Ранее сообщалось, что отработку после обучения по стипендии «Болашак» теперь можно сократить с 5 до 3, или даже 2 лет, если поехать работать в регионы.

«Для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионах внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки с сокращением сроков отработки по схеме центр-регион. То есть можно отработку сократить (с 5 лет – КазТАГ) до 3 лет, если стипендиат едет работать в регион. И можно этот срок сократить еще до 2 лет, если стипендиат идет работать в организацию образования на региональном уровне», — сказал Т. Ешенкулов на пресс-конференции в правительстве.