Астана. 28 июня. КазТАГ – 6 авиарейсов еженедельно будут выполняться между Казахстаном и Болгарией, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Председатель комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев провел встречу с болгарской делегацией во главе с директором дирекции европейской координации и международного сотрудничества министерства транспорта, информационных технологий и коммуникаций РБ Надеждой Буховой. В переговорах принял участие чрезвычайный и полномочный посол РБ в РК Васил Петков. По итогам переговоров был парафирован новый текст межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РК и РБ с элементами «горизонтального» соглашения. Также был подписан меморандум о взаимопонимании, на основании которого назначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 3 рейса в неделю, всего 6 рейсов между странами», — сообщили в МИР РК в четверг.

Кроме этого, добавили в ведомстве, была достигнута договоренность об определении пунктов на территории каждой страны для выполнения регулярных рейсов.

«Так, казахстанские перевозчики могут выполнять рейсы в столицу Болгарии – Софию и курортные города Бургас, Варна. Вместе с тем, назначенные авиаперевозчики Болгарии имеют возможность выполнять рейсы в казахстанские «города-миллионники» – Астана, Алматы, Шымкент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Болгария традиционно является популярным туристическим направлением для казахстанских пассажиров.

«На протяжении последних лет болгарской стороной выполнялись сезонные туристические рейсы. Достижение новых договоренностей будет способствовать открытию прямых регулярных рейсов», — заключили в МИР РК.