В России разрешили блокировать кредитки населения

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Алматы. 28 июня. КазТАГ — Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Также на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов», — говорится в документе, опубликованном в среду.

Уточняется, что при проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

5 июня закон был принят государственной думой, 20 июня одобрен советом федерации. Он вступит в силу через 90 дней после публикации.

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