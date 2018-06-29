Более 1 тыс. га леса высадят вдоль трасс Астана-Караганда и Астана-Шортанды

Астана. 29 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в преддверии Дня столицы побывал в пятницу на объектах «зеленого пояса» Астаны и совершил традиционный облет его территории, сообщила пресс-служба главы государства.

«Н. Назарбаев отметил, что масштабная работа по соединению лесов «зеленого пояса» и «Щучинско-Боровской курортной зоны» будет продолжена в ближайшие годы. В частности, будет высажено более 1 тыс. га леса вдоль трасс Астана-Караганда и Астана-Шортанды», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

«Зеленый пояс» внутри столицы составляет площадь почти в 15 тыс. га. Важно, по примеру столицы, наращивать темпы посадок лесонасаждений по всему Казахстану», — указал глава государства.

Также в сообщении отмечается, что Н. Назарбаев совместно с представителями молодежного отряда «Жасыл ел» «принял участие в посадке деревьев на территории зеленой зоны столицы и выпуске 150 фазанов в естественную среду».

Общаясь с молодежью, президент Казахстана напомнил, что «зеленый пояс» создавался как природный барьер для защиты столицы от пыльных ветров и снежных бурь.

«Лес – это настоящее природное богатство и важнейший механизм сохранения благоприятной жизненной среды. Лес оздоравливает городской воздух, делая его чище и свежее, а климат – мягче», — напомнил президент.

Кроме того, глава государства провел совещание по вопросам текущего состояния и дальнейшего развития «зеленого пояса» Астаны.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 20 лет вокруг Астаны сформировалась уникальная экосистема, где гармонично сочетаются природный и городской ландшафты.

В ходе совещания вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев доложил Н.Назарбаеву о том, что с 1997 года общая площадь лесопосадок превысила 83 тыс. га, а в текущем году составила порядка 5,5 тыс. га.

В свою очередь директор НИИ защиты и карантина растений Абай Сагитов рассказал о принимаемых мерах по защите леса от вредителей и повышению приживаемости лесных насаждений.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений министерству сельского хозяйства, акиматам Астаны и Акмолинской области о дальнейшем развитии зеленой зоны и использовании лесных насаждений для организации мест отдыха жителей и гостей столицы.