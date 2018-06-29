Россия готова помочь нарастить добычу в рамках пакта ОПЕК+ сверх квоты

Астана. 29 июня. КазТАГ — Россия может помочь участникам пакта ОПЕК+ поставить на рынок дополнительный объем нефти сверх предварительно согласованных РФ 200 тыс. баррелей в сутки, если в этом будет необходимость, сообщает Reuters.

«Если все будут сходиться в том, что нужно будет больше, — допустим, не будет выбираться этот миллион, конечно, мы будем также участвовать, чтобы обеспечить увеличение добычи на 1 млн баррелей, может быть, если понадобится и с большими параметрами, чем 200 тыс. (баррелей в сутки)», — сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее он сообщил, что Россия увеличит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в июле в рамках новых договоренностей с ОПЕК.

Напомним, на прошлой неделе страны нефтеэкспортного картеля ОПЕК на заседании в Вене договорились с рядом нефтедобывающих государств о повышении производства примерно на 1 млн баррелей в сутки. Добыча сырья в мире начнет расти с июля, при этом Саудовская Аравия пообещала «заметное» наращивание добычи, хотя и не назвала конкретных цифр.

«Мы договорились, что суммарное увеличение у нас будет миллион (баррелей в сутки) и примерно каждая страна на себя возьмет свою долю в зависимости от общего объема сокращения», — добавил А.Новак, который ранее уже предупреждал, что не все страны сделки смогут пропорционально нарастить добычу сырья.

Как уже сообщалось, Казахстан сохранит уровень своей добычи в рамках сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+).

«У нас где-то сейчас ежесуточная добыча 1 млн 800 тыс. баррелей. Мы не собираемся ее снижать. Среднесуточная добыча — такая она до конца года останется», — сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев после заседания ОПЕК в Вене.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка должна была действовать до конца 2018 года, но неожиданное снижение производства в Венесуэле, Ливии и Анголе фактически привело к тому, что в последние месяцы предложение сократилось примерно на 2,8 млн баррелей в сутки и страны начали переговоры о корректировке сделки во избежание перегрева рынка.