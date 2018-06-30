Астана. 30 июня. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохраняется в субботу на большей части Казахстана, местами пройдут дожди с грозами, возможны усиление ветра, шквал, град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град, ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, порывы 15 м/с, +25+27.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +32+34.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +22+27; в отдельных районах Северо-Казахстанской области утром возможны туманы. На территории Павлодарской области дожди, местами сильные, с грозами, ветер 15-20 м/с, шквал, возможен град, +23+28. В Костанайской области местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, шквал, утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, +23+28.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, +22+27; в отдельных районах Карагандинской области туман.

В Алматинской области +30+35; в горных и предгорных районах местами небольшие дожди, грозы. В Жамбылской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +30+35. В Туркестанской области без осадков, +33+38. кратковременные дожди, грозы, +31+36. В Кызылординской области местами небольшие дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +32+37.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях сохраняется погода без осадков, жара, местами очень сильная, +35+40, +34+39 и +32+37 соответственно. В Актюбинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 16 м/с, +28+33.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток в связи с прогнозом дождей на горных реках ВКО возможны увеличение водности. На реках юга и юго-востока ожидаются колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.