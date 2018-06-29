ЕС решил продлить санкции против России

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Алматы. 29 июня. КазТАГ — Главы государств и правительств стран Европейского союза (ЕС) приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода, сообщает ТАСС.

«Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще 6 месяцев», — сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита.

По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении РФ.

«Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений», — добавил он.

После принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат.

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«В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу», — пояснил он.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год.

На саммите также будет затрагиваться расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

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