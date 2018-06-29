Караганда. 29 июня. КазТАГ – Карагандинцы пьют воду из скважины с повышенным содержанием нитратов, передает корреспондент агентства.

«В мкр. №18 Майкудука по ул. Бабушкина находится скважина 1960 года постройки, на которую приезжают жители со всей Караганды. Вода в этом источнике самоизливающаяся, не водопроводная. На балансе у ТОО «Караганды Су» не состоит. Однако это не пугает карагандинцев употреблять воду из скважины, несмотря на заверения санитарной службы, что ее употреблять нельзя. (…) В настоящее время в летний период наблюдается ухудшение качества воды в скважине в связи с повышенным содержанием в воде нитратов», — сообщила в пятницу пресс-секретарь ТОО «Караганды Су» Марина Богдан.

Она отметила, что по графику лабораторией контроля качества питьевой воды компании по водоснабжению и лабораторией управления по охране общественного здоровья Карагандинской области регулярно производится отбор проб воды из скважины на предмет соответствия требованиям нормативных документов, санитарных правил и ГОСТов.

«На сегодняшний день химические показатели воды скважины не соответствуют санитарным правилам. Физически невозможно произвести заглушение скважины. При попытках ликвидировать ее, вода из подземного источника подтапливала ближайшие жилые дома. Население неоднократно вскрывало замки на павильоне скважины и срывало заглушку с трубы»,- добавила М. Богдан.