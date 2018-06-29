Вопросы использования и регулирования криптовалют обсудят на форуме мэров городов Шелкового пути в Астане

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Вопросы использования и регулирования криптовалют обсудят на форуме мэров городов Шелкового пути Global silk road 2-3 июля в Астане, сообщает газета «Вечерняя Астана».

«Форум мэров городов – это эксклюзивная площадка, которая объединит лидеров городов и правительств, отраслевых экспертов для формирования нового качества городов. Тема выбрана не случайно. Сегодняшний день диктует новую модель развития городов, основанную на человеческом капитале, инновациях и высоких технологиях. (…) В программу форума вошли такие тематики, как цифровизация Шелкового пути, вопросы устойчивого развития, сокращение экономического неравенства, определение новых контуров правил международной торговли, вопросы использования и регулирования криптовалют, новый формат организации международного делового сотрудничества и ряд других», — сказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров.

По его словам, в форуме примут участие мэры городов Шелкового пути, лидеры мирового бизнеса, финансовых институтов, государственные и научные деятели, представители неправительственных и международных организаций. Предполагается, что будут присутствовать представители СМИ из более 60 стран. На сегодня зарегистрировано более 2 тыс. участников из 52 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 70 руководителей городов, 15 политических лидеров, 60 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний, более 100 зарубежных спикеров и модераторов.

«По итогам ожидается, что будет создан клуб мэров городов стран Шелкового пути, также ассоциации и объединения по направлениям: бизнес, наука, университеты, СМИ, литература и искусство, туризм, спорт, неправительственные организации», — отметил руководитель управления.

Также он сообщил, что организаторами мероприятия являются акимат столицы и секретариат G-Global.

В свою очередь первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков отметил актуальность предстоящего форума.

«Сейчас идет возрождение масштабного проекта (Великий шелковый путь – КазТАГ), и проведение этого мероприятия в Астане, безусловно, будет способствовать приданию динамики таким важным направлениям развития города, как использование новых технологий, улучшение инфраструктуры, системы транспорта, образования, медицины. Проведение этого форума планируется ежегодно, в разных странах Шелкового пути», — пояснил первый замруководителя международного секретариата G-Global.

Он отметил, что, в мероприятии примет участие робот с искусственным интеллектом.

«Робот София заявлена в числе спикеров пленарного заседания форума. Это на сегодня самый совершенный робот, который использует наиболее продвинутые технологии искусственного интеллекта, что, безусловно, очень интересно. Мы знаем этого робота по выступлениям на всемирных площадках, таких как экономический форум, CNN», — подчеркнул М. Карымсаков.

По его словам, в рамках культурной программы форума состоится товарищеский матч по футболу.

«3 июля вечером на стадионе «Астана Арена» запланирован международный футбольный матч на Кубок Шелкового пути между сборной ветеранов футбола, организованной Международной академией исламского бизнеса, и сборной командой мэров городов», — отметил первый замруководителя международного секретариата G-Global.

Также он сообщил, что одним из примечательных событий предстоящего форума должна стать закладка фундамента монумента «Золотой мост», который будет символизировать дружбу всех стран Шелкового пути.

«В дни проведения форума состоится торжественная закладка фундамента архитектурного сооружения «Золотой мост». Автор сооружения – всемирно известный архитектор Шу Юн. Идея сооружения – 1000-летний мост. На самом деле этот мост есть. Он был построен 1 тыс. лет назад. В Китае прошел форум «Один пояс – один путь», участниками которого было принято решение, чтобы символом стран Шелкового пути был этот мост», — подчеркнул М. Карымсаков.

Он отметил, что проект презентуют участникам мероприятия.

«Надеемся, монумент построят в течение года. Место расположения – за ТРЦ «Хан Шатыр». Символ будет состоять из более 20 тыс. янтарных кирпичиков – как олицетворение стран Шелкового пути, всего их около 50. Архитектор изготовил шелковые цветы, которые символизируют эти страны, и они будут залиты в янтарные кирпичики. Стоимость проекта на начальном этапе – около $3 млн, реализация проекта – за счет спонсоров и самого господина Шу Юна», — заключил М. Карымсаков.