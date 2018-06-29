Казахстан и США обсудили ряд вопросов развития расширенного стратегического партнерства

Астана. 29 июня. КазТАГ – Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов и государственный секретарь Майкл Помпео обсудили реализацию итогов визита президента Казахстана в Вашингтон, сообщает пресс-служба МИД РК.

«28 июня состоялся телефонный разговор К.Абдрахманова с М.Помпео. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

М.Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном.

Собеседники предметно обсудили широкий круг вопросов развития расширенного стратегического партнерства РК и США, в частности, рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.