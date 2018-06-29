А.Мамин: Реализация Комплексного плана развития Северо-Казахстанской области придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию региона

29 июня 2018г., г.Астана

В г.Петропавловск под председательством Первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось заседание Рабочей группы по вопросам развития Северо-Казахстанской области.

А.Мамин подчеркнул важность реализации задач, поставленных Главой государства Н.А.Назарбаевым по дальнейшему развитию Северо-Казахстанской области. Для всестороннего рассмотрения вопросов социально-экономического развития области и принятия соответствующих решений создана Рабочая группа, в состав которой вошли руководители государственных органов.

Как сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, разработан проект Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2018-2021 гг. Проект состоит из 12 направлений по реализации инвестиционных проектов в регионе, строительству объектов социальной сферы, развитию транспортных и инженерных коммуникаций, перерабатывающих мощностей в агропромышленном комплексе, модернизации предприятий обороно-промышленного комплекса. В целом, предусматривается исполнение 64 мероприятий, что позволит до 2021 года создать порядка 14 тысяч новых рабочих мест. Комплексный план предусматривает реализацию инвестиционных проектов в Северо-Казахстанской области на сумму свыше 300 млрд.тенге.

В ходе заседания Рабочей группы доложились вице-министр национальной экономики А.Жумагулов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Б.Атамкулов и другие руководители государственных органов.

— «Разработка Комплексного плана развития Северо-Казахстанской области на 2018-2021 годы – прямое поручение Главы государства Н.А.Назарбаева. Реализация данного документа придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию региона и повысит качество жизни населения СКО», подчеркнул А.Мамин.

По итогам заседания Рабочей группы Первый Вице-Премьер РК А.Мамин поручил министерству национальной экономики РК совместно с акиматом Северо-Казахстанской области доработать проект Комплексного плана на 2018-2021 гг. с учетом высказанных предложений, и в установленном порядке внести на рассмотрение в Правительство.

В г.Петропавловске А.Мамин проинспектировал ход модернизации международного аэропорта г.Петропавловск, ознакомился с ходом строительства Дворца школьников и реконструкцией автодороги М-51 «Петропавловск — выход на Челябинск».

Первый заместитель Премьер-Министра РК посетил ТОО «Казтехмаш», которое планирует открыть завод по сборке сельскохозяйственной техники немецких концернов «CLASS».

Пресс-служба Премьер-Министра РК