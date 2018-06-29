Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о строительстве селезащитной плотины на реке Хоргос

Астана. 29 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о сотрудничестве в строительстве селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос, сообщила пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством КНР о сотрудничестве в строительстве селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Как сообщалось, селезадерживающая плотина является общей собственностью государств соглашения. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта.

Уполномоченными органами по реализации настоящего соглашения являются от казахстанской стороны – комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК; от китайской стороны – Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР.

В целях координации работы по строительству селезадерживающей плотины создается казахстанско-китайский комитет по строительству селезадерживающей плотины, в каждую из которых входят представители уполномоченных органов и заинтересованных госорганов, а также организаций государств от каждой из сторон.

Компетентные органы сторон в установленном районе строительства селезадерживающей плотины предоставляют условия для упрощенного пересечения госграницы необходимым для строительства персоналом, транспортными средствами, оборудованием, сырьем и материалами.

Ожидается, что данное соглашение окажет положительное влияние для безопасности жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна р. Хоргос.

Соглашение подписано 8 июня 2017 года в Астане.