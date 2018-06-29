Астана. 29 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в выборное законодательство, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на совершенствование выборного законодательства», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Как сообщалось, закон направлен на совершенствование выборного законодательства, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов и противоречий.

Новшествами закона являются: внедрение пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов и прямых выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; упразднение окружных избирательных комиссий; осуществление полномочий на профессиональной постоянной основе двумя членами территориальных избирательных комиссий; цифровизация списков избирателей.

Кроме того, вносятся поправки, направленные на урегулирование вопросов по осуществлению агитационной деятельности в сети интернет, систематизацию работы СМИ по проведению предвыборной агитации с целью обеспечения объективного и достоверного освещения выборов.

Кроме того, главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов», направленный на приведение законодательства в соответствие с вышеуказанным Конституционным законом о выборах.