Новые правила транспортного контроля вступили в силу на дорогах Казахстана

Астана. 29 июня. КазТАГ — Вступили в силу новые правила транспортного контроля на дорогах Казахстана, сообщает пресс-служба МИР РК.

«29 июня в Казахстане вступили в силу изменения в правила организации работы постов транспортного контроля. Целью нововведений является исключение коррупционных фактов и совершенствование транспортного законодательства», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В новых правилах определен порядок измерения весовых и габаритных размеров транспортного средства, регламентировано время проведения некоторых процедур инспекторами. Так, на проверку документов для осуществления автомобильной перевозки груза и их соответствия требованиям законодательства отводится 10 минут; на измерение фактических весогабаритных параметров АТС – 20 минут (в отношении АТС с шестью и более осями – 30 минут); случае возбуждения дела об административном правонарушении проверка инспектора не должна длиться дольше 60 минут.

Также одним из новшеств является фиксация процедуры транспортного контроля на портативные видеожетоны. Их использование необходимо для эффективности работы инспекторов, обеспечения законности принимаемых решений, снижения коррупционных рисков.

Кроме того, отныне инспектор обязан заполнять акт о результатах каждой проверки. Копия акта с подписью сотрудника ПТК выдается водителю транспортного средства. В случаях с опломбированным грузом наличие данного акта избавит водителей от необходимости повторной проверки при остановке на другом посту ТК.