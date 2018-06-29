В Казахстане кадры для профессорско-преподавательского состава планируют готовить онлайн

Астана. 29 июня. КазТАГ — В Казахстане планируют готовить кадры онлайн для профессорско- преподавательского состава, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с членами правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) во главе с председателем правления Агрисом Прейманис. При этом Б.Сагадиев предложил членам АКСИИ сотрудничество в области онлайн-обучения профессорско- преподавательского состава», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера в пятницу.

«Если говорить о мегатренде, то сейчас самый ускоренный и мощный тренд обучения – это онлайн. Мы хотим вывести полностью подготовку кадров, учителей в онлайн, используя глобальные ресурсы, которые уже отработаны, и создать свой отдельный казахстанский open-university. Это будет стоить недорого, это очень практично и доступно, и качество образования гораздо выше, чем мы думаем. Сейчас мы к этой работе приступили, это нужно сделать за год. Мы хотим стать №1 в нашем регионе по обучению преподавателей онлайн», — подчеркнул Е.Сагадиев.

По итогам обсуждения премьер поручил МОН РК проработать все вопросы с Ассоциацией и спланировать совместную работу по повышению человеческого капитала.

В ходе встречи также были подведены итоги проведения 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, а также обсуждены вопросы развития человеческого капитала Казахстана, включая актуальность современных вызовов для государства, общества и бизнеса.

АКСИИ была создана по инициативе иностранных членов совета иностранных инвесторов при президенте РК (СИИ) в качестве официального секретариата и координатора деятельности совета с иностранной стороны.

Ассоциация оказывает постоянную организационную, координационную, информационную и техническую поддержку иностранным членам совета. Совместно с казахстанской стороной занимается планированием и организацией промежуточных и пленарных заседаний совета под председательством президента РК. От имени своих членов АКСИИ также ведет работу по налаживанию партнерских отношений с представителями правительства РК, госструктурами, иностранными компаниями, дипломатическим корпусом, бизнес ассоциациями и т. д.