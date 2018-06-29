О готовности к выплатам казахстанцам пенсий по новой методике отчиталась министр

Астана. 29 июня. КазТАГ – Арсен Аскаров. С 1 июля средний размер базовой пенсии вырастет на 67%, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

«С 1 января этого года размер солидарных пенсий увеличился на 8%, рост базовой составил 6%, а с 1 июля средний размер базовой пенсии вырастет еще на 67%», — сказала М.Абылкасымова в пятницу на отчетной встрече с населением.

По ее словам, это связано с изменением методики назначения базовой пенсии, которая будет исчисляться пропорционально трудовому стажу.

«Сегодня базовая пенсия выплачивается всем в одинаковом размере — Т15 274, или 54% от прожиточного минимума (ПМ). В новом формате базовая пенсия будет выплачиваться в размере 100% от ПМ при полном трудовом стаже. Это повышение затронет более 2 млн пенсионеров, из них порядка 1 млн человек будут получать базовую пенсию в максимальном размере. А для 930 тыс. человек повышение составит от 37% до 81%», — уточнила М.Абылкасымова.

При этом она отметила, что перерасчет производится «в беззаявительном порядке, без истребования каких-либо дополнительных документов».

«В настоящее время завершена вся подготовительная работа к предстоящему перерасчету базовой пенсии. Для полного учета периодов трудового стажа пересмотрены пенсионные дела всех получателей. (…) С 1 июля пенсионеры получат базовую пенсию в новом размере», — заверила М.Абылкасымова.

По словам главы минтруда, базовая пенсия является только одним из компонентов совокупной пенсии. В целом средний размер пенсии, включающий также солидарную и накопительную пенсии, увеличится на 23% в текущем году по сравнению с 2017 годом.

«Дополнительно на рост пенсии в 2018 году предусмотрено Т386,6 млрд. Всего расходы на пенсионное обеспечение в текущем году составляют Т1,9 трлн», — заключила министр.

Как сообщалось, с 1 июля изменена методика назначения базовой пенсионной выплаты. Так, если сейчас базовая пенсионная выплата назначается всем одинаково — в размере 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля переходят на исчисление трудового стажа.

«Трудовой стаж будет исчисляться, как на 1 января 1998 года. Это участие в трудовой деятельности в солидарной системе до 1 января 1998 года, а после 1 января 1998 года будут исчисляться периоды участия в накопительной пенсионной системе через перечисление обязательных пенсионных взносов в накопительный пенсионный фонд. На сегодня работа полностью проведена, единовременный автоматический перерасчет. Для всех состоявшихся более 2 млн 148 тыс. пенсионеров уже потребность в выплатах определена. И республиканской бюджетной комиссией на эти цели предусмотрено более Т530 млрд», — сообщала ранее вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.