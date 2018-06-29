Проект Астана в целом удался 29.06.2018 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 124 0 Политолог Замир Каражанов о 20-летнем юбилее новой столицы Казахстана Похожие материалы: Около Т6 млрд потратили на строительство пешеходного моста от Атырауской области в подарок Астане Астана не сразу строилась Процесс исхода русско-славянского и, в целом, европейского населения из Казахстана получает новый импульс к ускорению Более тысячи музыкантов исполнят оду британского композитора «Сверкай, Астана» в честь 20-летия столицы «Африканский» подарок получит Астана от Шымкента