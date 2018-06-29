Встреча в астанинском формате по Сирии состоится в Сочи 30-31 июля

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Следующая встреча в астанинском формате с участием трех стран — гарантов перемирия в Сирии (Иран, Россия и Турция) состоится в Сочи 30-31 июля, сообщает ТАСС.

«Она (встреча в Сочи) состоится в последние два дня июля, это уже в принципе согласовано, в том формате, который мы уже делали и раньше — три страны — гаранта, стороны — наблюдатели и сирийские стороны», — сообщил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Работа в астанинском формате — это, я считаю, большое достижение, которое мы хотели бы продолжить», — отметил замглавы МИД РФ.

Кроме того, как обратил внимание С.Вершинин, важным результатом астанинского процесса является создание и функционирование рабочей группы по обмену задержанными и телами погибших.

«Это тяжелая работа, но пока, наверное, единственная, которая помогает установлению доверия между сторонами конфликта. Недавно такая группа провела очередное заседание в Анкаре, и она будет дальше работать, в том числе, как я надеюсь, на полях заседания в астанинском формате в Сочи 30-31 июля», — констатировал он.

При этом С.Вершинин отметил, что Москва ведет контакты с представителями «малой группы» по Сирии и не возражает против сопряжения ее усилий с астанинским процессом.

«Мы знаем о деятельности «малой группы», мы проводим двусторонние контакты с ее представителями. Считаем, что вклад каждого, кто заинтересован в справедливом урегулировании в Сирии, был бы полезен, поэтому мы готовы к сопряжению усилий астанинского процесса и «малой группы», — сказал С.Вершинин.

При этом он подчеркнул, что основной процесс сирийского урегулирования «должен основываться на усилиях самих сирийцев».

«Мы не хотели бы, чтобы навязывались какие-то рецепты извне. Именно в этом мы видим следование букве и духу резолюции 2254 СБ ООН», — указал заместитель министра.

В состав «малой группы», наряду с представителями Франции, входят также США, Великобритания, Иордания, Саудовская Аравия.

Напомним, IX раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане 14 мая, а 15 мая состоялось пленарное заседание встречи. Помимо стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий в САР в лице России, Турции и Ирана, на встрече присутствовали представители сирийской оппозиции. Делегация США от участия в переговорах воздержалась.

Решение о том, что переговоры по Сирии, начатые в Астане, будут продолжены в Сочи, приняли представители России, Турции и Ирана – стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий в САР.