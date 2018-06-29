Алматы. 29 июня. КазТАГ – Обвал мирового рынка 3D-карт прогнозируется в июле из-за завершения криптовалютного бума, сообщает iXBT.com.

«Пик закупок 3D-карт для добычи криптовалют прошел. Падение спроса заставляет поставщиков снижать цены. В июле ожидается снижение цен на 3D-карты в среднем на 20%. Уменьшение рентабельности майнинга привело к тому, что мелкие и средние «золотоискатели» постепенно покинули рынок, в то время как крупные сократили закупки оборудования», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что эта тенденция отразилась не только на 3D-картах и графических процессорах, но и на специализированных системах. Ожидается, что сокращение рынка оборудования для добычи криптовалют негативно отразится на финансовых показателях компании крупных игроков рынка.

Еще одним фактором может стать то, что на мировом рынке сформировались складские запасы на уровне нескольких миллионов 3D-карт, а крупнейшим производителям еще предстоит получить около 1 млн заказанных графических процессоров. По мнению экспертов, пока пока эти карты и процессоры не будут распроданы, IT-гиганты не станут выпускать графические процессоры нового поколения. Ориентировочно, отмечают наблюдатели, старт продаж передовых видеокарт возможен лишь в конце декабря 2018 года.