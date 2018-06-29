Оралманам хотят упростить порядок получения гражданства и права на трудоустройство

Астана. 29 июня. КазТАГ – Арсен Аскаров. Оралманам могут предоставить упрощенный порядок получения гражданства и права на трудоустройство, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

«Для создания этническим казахам, проживающим за рубежом, условий и стимулов для переселения в Казахстан на постоянное место жительства, предусматривается введение ускоренного (упрощенного) порядка получения гражданства и предоставление им права на трудоустройство без получения каких-либо разрешений и наличия статуса оралмана. Ожидается, что ежегодно в Казахстан будет прибывать не менее 20 тыс. оралманов», — сказала М. Абылкасымова на отчетной встрече с населением в пятницу.

По ее словам, переселение этнических казахов на постоянное место жительства в Казахстан или возвращение на историческую родину является одним из факторов, положительно влияющих на демографические показатели страны.

«В то же время, действующее миграционное законодательство не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития страны, интересам работодателей. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих адаптации и интеграции трудовых мигрантов и оралманов», — пояснила министр.

Напомним, 24 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что проживающим за рубежом этническим казахам предлагают разрешить работать в Казахстане без разрешения. По словам авторов концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам миграции населения», это ускорит адаптацию и интеграцию оралманов в казахстанское общество. Кроме того, в Казахстане намерены законодательно изменить определение термина «оралман».