Авиационная эскадрилья Нацгвардии РК передислоцировалось в Астану

Астана. 29 июня. КазТАГ — Авиационная эскадрилья Национальной гвардии РК передислоцировалось в Астану, сообщает пресс-служба Нацгвардии РК.

«Сегодня на базе воинской части 5573 Астаны прошла торжественная встреча личного состава авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии РК по случаю ее передислокации из Алматы в Астану. В мероприятии принял участие главнокомандующий Национальной гвардией РК, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Авиация Нацгвардии – это отдельная авиационная эскадрилья, которая перевозит личный состав, боевую и специальную технику, вооружение, другие материальные средства, организует воздушный поиск, обеспечивают действия войск и органов внутренних дел при выполнении ими задач по обеспечению режима чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций и других поставленных служебных задач.

«Сегодня историческое событие в жизни войск правопорядка. Впервые в истории Национальной гвардии авиационная эскадрилья воинской части 3656 передислоцировалась из Алматы в Астану. Это связано, в первую очередь, с вопросами повышения мобилизационной готовности войск, готовности переброски органов управления и подразделения Национальной гвардии для решения задач, определенных законом государства», — отметил генерал-лейтенант Р.Жаксылыков.

На протяжении нескольких дней личный состав воинской части 3656 совершил передислокацию передовой команды воздушного и наземного эшелона из Алматы в Астану.

Начиная с 2015 года рядом с международным аэропортом Астаны продолжается строительство авиабазы для Национальной гвардии РК. Новый объект в первую очередь, повысит мобильную эффективность войск и даст возможность перебросить подразделения и технику войск в любую точку нашей страны при возникновении чрезвычайных ситуаций и других поставленных задач. В ближашем будущем весь личный состав авиационной эскадрильи будет дислоцирован на новом объекте.