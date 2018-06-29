Астана. 29 июня. КазТАГ — По домбре подарят новорожденным в двух роддомах Астаны 1 июля, сообщили в столичном управлении внутренней политики.

«Ассамблея народа Казахстана Астаны 1 июля в 10.00 проводит благотворительную акцию «Бабалардың көзіндей қасиетті Домбыра», посвященную Национальному дню домбры. Акция проводится в родильных домах столицы (по адресам: №2 – пр. Тәуелсіздік 3/1; №3 – ул. А. Молдагуловой 28). Новорожденным детям будут преподнесены подарки – национальный инструмент – домбра», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что цель данной акции – дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента – домбры.

Ранее сообщалось, что в Национальный день домбры в Астане установят юрты и музей, в Алматы 500 музыкантов устроят флешмоб.

Напомним, 13 июня Н. Назарбаев подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры. Этот день учрежден «в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности».