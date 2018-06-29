Алматы. 29 июня. КазТАГ — Ученые обнаружили органические молекулы на спутнике Сатурна, пишут «Известия».

«Сложные органические молекулы обнаружены зондом «Кассини» в воде, выбрасываемой гейзерами спутника Сатурна Энцелада», — говорится в сообщении со ссылкой на журнал Science Alert в пятницу.

Отмечается, что находка ученых представляет собой кристаллы льда, содержащие органические молекулы с молекулярной массой более 200 дальтон, что резко повышает шансы существования жизни в подледном океане Энцелада.

«Сейчас считается, что под относительно тонким слоем льда в несколько километров у спутника Сатурна находится океан с теплой водой, разогреваемой гидротермальными источниками, которые являются проявлением активности недр, и в нем могут идти химические реакции, необходимые для поддержания жизни микроорганизмов», — поясняется в сообщении.

Таким образом, Энцелад стал единственным, кроме Земли, объектом в Солнечной системе, который соответствует условиям возникновения жизни.

Как отмечается, в ноябре 2017 года стало известно, что миллиардер из России Юрий Мильнер планирует отправить первую частную экспедицию на спутник Сатурна Энцелад для поиска инопланетных форм жизни.