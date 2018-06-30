Астана. 30 июня. КазТАГ – НАО «Фонд «Отандастар» хотят передать в доверительное управление Всемирной Ассоциации казахов, сообщается в проекте приказа министерства национальной экономики РК «О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года №17 «Об утверждении правил передачи государственного имущества в доверительное управление».

«В правилах передачи государственного имущества в доверительное управление, утвержденных указанным приказом, пп. 7) п. 5 изложить в следующей редакции: «7) передачи голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц автономным организациям образования, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан и юридическим лицам, входящим в ее систему, Всемирной Ассоциации казахов», — говорится в документе.

В пояснительной записке к приказу отмечается, что передача фонда «Отандастар» в доверительное управление Всемирной Ассоциации казахов запланирована в рамках исполнения поручения президента РК Нурсултана Назарбаева, данного на V Всемирном курултае казахов.

В середине 2017 года в письме на имя главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отмечал, что НАО «Фонд Отандастар» со 100% участием государства создается в целях действенной поддержки казахской диаспоры за рубежом и для обеспечения деятельности Всемирной Ассоциации казахов.

«Принятие проекта предполагает выделение средств (Т150 млн) из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год на неотложные затраты, для формирования уставного капитала фонда. В последующем увеличение финансирования фонда предполагается за счет добровольных взносов юридических и физических лиц. Предлагается основными предметами деятельности фонда определить поддержку живущих за рубежом и прибывших в страну соотечественников, привлечение инвестиций и обеспечение деятельности Всемирной Ассоциации казахов», — отмечал Б. Сагинтаев.

Проект приказа МНЭ РК вынесен на публичное обсуждение до 13 июля.