Астана. 30 июня. КазТАГ – Правила оформления приглашения и выдачи виз изменились в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в правила оформления приглашения и выдачи виз. Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в РК иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней», — сообщили в МВД РК в субботу.

В министерстве отметили, что в приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения. В одном из полей приглашения нужно указывать код классификатора административно- территориального объекта (КАТО), соответствующий определенному населенному пункту Казахстана. Его можно узнать по ссылке — http:///kodeksy-kz.com/ klassifikatory/kato.htm.

«Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении. Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы. Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы», — добавили в МВД РК.