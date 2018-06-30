Астана. 30 июня. КазТАГ – Правила оформления приглашения и выдачи виз изменились в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.
«С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в правила оформления приглашения и выдачи виз. Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в РК иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней», — сообщили в МВД РК в субботу.
В министерстве отметили, что в приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения. В одном из полей приглашения нужно указывать код классификатора административно-
«Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении. Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы. Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы», — добавили в МВД РК.