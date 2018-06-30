Алматы. 30 июня. КазТАГ – В США раздумывают над выводом войск из Германии и переброской их в Польшу, сообщает ТАСС.

«Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые понесут США в случае вывода из Германии всех дислоцированных там войск или переброски части их в Польшу. Это обычный анализ, осуществляемый в Пентагоне на довольно низком уровне, вариантов действий и финансовых затрат, которые могут потребоваться при более широком обсуждении вопросов присутствия войск США в Европе», — говорится в сообщении в субботу со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Отмечается, что все это происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Д. Трамп на одном из совещаний ранее в этом году со своими помощниками из Белого дома и военными советниками выказал интерес к выводу войск из Германии. Он сказал, что его поразила численность развернутого там американского контингента – около 35 тыс. военнослужащих. При этом Д. Трамп посетовал на то, что другие страны не вносят должного вклада в обеспечение совместной безопасности», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что известие о том, что Пентагон оценивает сейчас, во сколько обойдется передислокация войск США в Европе, «вызвало тревогу у европейских официальных лиц, которые пытаются понять, действительно ли Трамп намеревается пойти на такой шаг, или это всего лишь тактическая уловка перед переговорами на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Брюсселе, где президент США, скорее всего, вновь подвергнет критике союзников за то, что они недостаточно тратят на оборону».

В совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что не запрашивали у Пентагона проведение анализа возможности передислокации войск США в Германии.

«Вопрос о полном или частичном выводе войск из ФРГ вообще сейчас не ставится. Пентагон на регулярной основе рассматривает стратегию размещения войск и анализирует связанные с этим финансовые затраты», — заверил представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.

Вместе с тем, по данным источников американских СМИ, рассматриваемые варианты передислокации включают возвращение американских войск из Германии в США, а также полную или частичную переброску их в Польшу, руководство которой в большей степени настроено сотрудничать с Д. Трампом.

«Не так давно Варшава изъявила готовность потратить $2 млрд на то, чтобы создать на своей территории базу для постоянного размещения там войск США. Сейчас в Европе находятся 60 тыс. американских военнослужащих», — говорится в сообщении.