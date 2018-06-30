Генсек ООН призвал немедленно прекратить наступательные операции на юго-западе Сирии

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить наступательные операции на юго-западе Сирии, сообщает пресс-служба ООН.

«Все участники конфликта должны немедленно прекратить нападения на больницы и образовательные учреждения и без промедления создать условия для возобновления безопасных трансграничных поставок гуманитарной помощи. Юго-западный регион Сирии входит в сферу действия соглашения о деэскалации, достигнутого Иорданией, Россией и США», — заявил А. Гутерриш в субботу.

Он призвал международное сообщество объединить усилия с тем, чтобы положить конец разрастающемуся конфликту, «который может еще в большей степени дестабилизировать регион и усугубить и без того глубокий гуманитарный кризис в Сирии и в соседних государствах».

«Глава ООН призвал все заинтересованные стороны добиваться продвижения политического процесса, используя результаты недавних консультаций в Женеве. Со своей стороны, генеральный секретарь пообещал, что он и его спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура будут и дальше предпринимать все необходимые усилия для достижения этой цели», — сообщили в ООН.

Отмечается, что в провинции Даръа сирийские правительственные силы ведут наступление с целью вернуть контроль над районами на юге страны, которые удерживают оппозиция и террористы, а накануне наземные операции сопровождались обстрелами с воздуха.

«Тысячи людей уже покинули свои дома, однако существуют опасения, что в результате дальнейшей эскалации боевых действий многие гражданские лица окажутся в западне между силами правительства и их союзниками, с одной стороны, и группами вооруженной оппозиции и ИГ (ДАИШ – КазТАГ), с другой. Правительственные силы и их союзники взяли под контроль ключевой г. Бусра-аль-Харир, а также многие города в восточной части провинции Даръа, в том числе в районе Ладжат», — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, 29 июня сообщалось, что боевики на юго-западе Сирии вступили в столкновения для передела сфер влияния на неконтролируемой правительством территории. Отмечалось, что террористы изымают у мирного населения продукты питания и медикаменты, а мужчины, способные держать в руках оружие, в том числе несовершеннолетние, насильно мобилизуются в состав банд.