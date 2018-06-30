Алматы. 30 июня. КазТАГ – Разведка США заявила о наращивании Северной Кореей производства ядерного топлива, сообщает ТАСС.

«КНДР за последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Американская разведка обладает сведениями о том, что Пхеньян в последние месяцы наращивал производство обогащенного урана для создания ядерного оружия», — сообщил в субботу источник в центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США.

По мнению аналитиков ЦРУ и других профильных ведомств, председатель КНДР Ким Чен Ын может попытаться ввести США в заблуждение о наличии таких объектов в то время, как он ожидает больших уступок со стороны Вашингтона в отношении ядерной программы Пхеньяна.

«Есть множество вещей, которые Северная Корея, как мы знаем, пытается скрыть от нас на протяжении уже долгого времени. В то время, как Пхеньян прекратил ядерные и ракетные испытания, нет свидетельств того, что они сокращают запасы или же остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные свидетельства того, что они пытаются обмануть США», — заявил источник.

Также приводятся данные отчета исследовательской группы при американском Университете им. Дж. Гопкинса, о том, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна.

«Было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра», — говорится в отчете.

В Йонбене расположен завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный в 1986 году. Отмечается, что за год на объекте можно изготовить достаточно материалов для создания нескольких ядерных зарядов.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.