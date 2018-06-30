Kazakh Tourism и QazaqGeography договорились совместно развивать туризм в Казахстане

Астана. 30 июня. КазТАГ – АО «НК «Kazakh Tourism» и республиканское общественное объединение QazaqGeography договорились совместно развивать туризм в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В рамках открытия фестиваля «Көшпенділер әлемі» состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Kazakh Tourism и QazaqGeography, преследующих общую цель – способствовать развитию туризма, науки и культуры Казахстана», — сообщили в правительстве РК в субботу.

Отмечается, что в рамках встречи стороны обговарили планы об общих совместных проектах в области географии, краеведения, туризма, культуры и этнографии, экологии, истории и смежных естественных наук.

«Ближайшими совместными проектами станут две совместные экспедиции в августе и сентябре 2018 года по маршруту Шелкового пути и историческим и природным памятникам Центрального Казахстана», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось 27 июня, Этнофестиваль «Көшпенділер әлемі» («Мир кочевников»), приуроченный к 20-летию столицы Казахстана, пройдет с 30 июня по 1 июля в национально-культурном комплексе «Этноаул» в Астане. В нем примут участие делегации из 8 стран. Как отметили организаторы, концепция фестиваля основывается на модели большого курултая тюркских народов, который с 2008 года проводится в Венгрии. Территория фестиваля поделена на 7 аулов, где воины, лучники, наездники, ремесленники и музыканты культуры кочевников представят свои постановки.