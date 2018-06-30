Алматы. 30 июня. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на 2 млн барр в день, передает корреспондент агентства.

«Только что говорил с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, и объяснил ему, что из-за беспорядков и нестабильности в Иране и Венесуэле, я прошу, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, может быть, на 2 млн барр, чтобы обеспечить разницу. Цены слишком высоки. Он согласился», — сообщил в субботу Д. Трамп на своей официальной странице в соцсети.

В настоящий момент Саудовская Аравия добывает 9,5-9,9 млн барр нефти в сутки.

Напомним, на прошлой неделе страны нефтеэкспортного картеля ОПЕК на заседании в Вене договорились с рядом нефтедобывающих государств о повышении производства примерно на 1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча сырья в мире начнет расти с июля, при этом Саудовская Аравия пообещала «заметное» наращивание добычи, хотя и не назвала конкретных цифр.

Как уже сообщалось, Казахстан сохранит уровень своей добычи в рамках сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+).

«У нас где-то сейчас ежесуточная добыча 1 млн 800 тыс. баррелей. Мы не собираемся ее снижать. Среднесуточная добыча – такая она до конца года останется», — сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев после заседания ОПЕК в Вене.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка должна была действовать до конца 2018 года, но неожиданное снижение производства в Венесуэле, Ливии и Анголе фактически привело к тому, что в последние месяцы предложение сократилось примерно на 2,8 млн баррелей в сутки и страны начали переговоры о корректировке сделки во избежание перегрева рынка.