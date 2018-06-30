Биоинженеры из США создали искусственные клетки для борьбы с раком

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Биоинженеры из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA) создали искусственные клетки для борьбы с раком, сообщает «Популярная механика».

«Биоинженеры UCLA разработали искусственные аналоги Т-клеток, помогающих иммунной системе человека бороться с канцерогенами и инфекцией. Синтезированные клетки практически неотличимы от настоящих и обладают всеми свойствами оригинала. Такие клетки могут быть использованы как для создания биологического оружия нового поколения, так и в медицинских целях, и даже для модификации живого организма. Рак, СПИД и прочие аутоиммунные заболевания можно будет победить, заменив больные клетки здоровыми», — говорится в сообщении в субботу.

По словам доктора Алирезы Мошаверинии, ложная структура клеток и их многофункциональный характер ранее затрудняли лабораторный синтез.

«Теперь же мы можем использовать синтетические Т-лимфоциты для более эффективной терапии, а также для исследования поведения иммунных клеток. поведения иммунных клеток», — сказал ученый.

Он добавил, что Т-клетки, сформировавшиеся естественным путем, очень сложно использовать в медицинских целях: они требуют деликатного подхода и, будучи извлеченными из живого организма, смогут прожить всего несколько дней. Ученые создали новый класс Т-клеток, способных формировать иммунную систему хозяина путем активного взаимодействия с прочими иммунными клетками непосредственно через контакт или активацию сигналов, высвобождающих гистамины (агенты воспалительных реакций) или стимуляторы.

«Мы рассматриваем их как еще один способ борьбы с раковыми клетками и канцерогенами», — сказал ассистент проекта Муххамед Махди Хасан-Садрабади.

Ученые подчеркивают, что Т-клетки играют в иммунной системе человека ключевую роль.

«Они активируются при попадании в организм и, поскольку им приходится проходить сквозь узкие капилляры и поры в мембранах, они также способны деформироваться и сжиматься до 1\4 своего размера. До недавнего времени биоинженеры не могли имитировать столь сложное поведение клеток, пока исследователи из Лос-Анджелеса наконец не научились полностью воспроизводить их форму, размер и гибкость, которые и позволяют Т-клеткам успешно нацеливаться на инфекционных агентов или мутировавшие клетки», — говорится в сообщении.

Искусственные клетки удалось создать с помощью микрожидкостной системы, позволяющей манипулировать жидкостями на субмиллиметровом уровне. Ученые объединили два типа веществ – минеральное масло и биополимер, состоящий из полисахаридов и воды.

«В результате получились микрочастицы альгината, повторяющие форму и структуру природных Т-клеток. Их эластичность можно регулировать, изменяя концентрацию ионов кальция в резервуаре», — пояснили исследователи.

Как только ученые создали клетки с необходимыми физическими свойствами, то сразу решили настроить их таким образом, чтобы они могли контролировать воспалительные реакции.

«Для начала их мембрану снабдили фосфолипидным слоем, таким же, как у человека, что позволило клеткам проходить через другие мембраны, не вызывая реакцию отторжения. После этого, с помощью биоконъюгации, Т-клетки привязали к сигнальным маркера CD4 – частицам, которые активируют естественные Т-клетки и заставляют их атаковать инфекцию или опухолевые ткани», — рассказали участники исследования.

Отмечается, что в будущем ученые надеются синтезировать и другие клеточные культуры, которые помогли бы пациентам бороться с конкретными заболеваниями и позволили бы собрать еще больше информации о том, как устроено тело человека.